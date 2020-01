Na mešitě v Brně se objevil výhrůžný nápis, případ řeší policie

Policisté podle Maláška věc vyšetřují jako poškození cizí věci. „Případ jsme zadokumentovali a zjišťujeme informace, které by nás mohly dovést k pachateli,“ přiblížil mluvčí.

Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muníb Hasan Alravi řekl, že útok na mešitu přichází po delší době klidu. „Policii jsme to oznámili, jakmile jsme to zjistili. Bereme to vážně jako přímou výhrůžku, není to anonymní výkřik na internetu. Je potřeba to vnímat i ve světle útoků na mešity ve světě a celkově, řekl bych, tíživé nálady a atmosféry v Česku,“ uvedl Alravi.