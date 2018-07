Muslimové mají už dvacet let v Brně mešitu. Kvůli obavě z útoků výročí neoslavují

Brněnská obec se v minulosti potýkala s několika skandály, její tehdejší předseda a dnes šéf muslimského ústředí Muneeb Hassan Alrawi se před deseti lety omluvil například za kázání o vraždění židů. O pražské muslimské obci se zase mluvilo v souvislosti s policejní razií v roce 2014, při které si policie přišla pro tamního předsedu Vladimíra Sáňku kvůli vydávání wahhábistické knihy, soud ale letos v květnu uvedl, že nešlo o trestný čin. Před pražskou i brněnskou mešitu v minulosti navíc někdo zavěsil části prasat, která měla prostor pro muslimy považující prase za špinavé zvíře znečistit.

Ústředí muslimských obcí je registrovanou náboženskou společností od roku 2004. Po deseti letech fungování mohla obec žádat o uznání za církev. To by znamenalo, že by muslimové mohli žádat o vyučování náboženství na státních školách nebo třeba vykonávání duchovní služby v armádě. Ústředí o to ale neprojevilo zájem.