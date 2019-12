Na horách napadnou decimetry sněhu, meteorologové varují před závějemi a jazyky

„V pátek začne na horách na severu a severovýchodě vydatně sněžit. Sněžení bude pokračovat i v sobotu. V sobotu večer a v noci na neděli bude v Krkonoších a Jeseníkách ustávat. V Beskydech může sněžit ještě v neděli dopoledne, ale už s menší intenzitou,“ uvedla meteoroložka Marie Odstrčilová.

Upozornila na to, že suchý prachový sníh, který napadne, bude zvedat vítr, a budou se tak tvořit sněhové jazyky, někde i závěje. Není podle ní vyloučeno to, že meteorologové prodlouží platnost výstrahy pro Beskydy až do nedělního poledne.