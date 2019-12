Kooptace poslanců aneb 30 let od sametové revoluce v parlamentu

Po dohodovacím řízení byl už zákon schválen a politické strany tak získaly nebývalou moc nad svými poslanci. Využít tohoto zákona ale strany mohly pouze do konce března 1990. Zákonodárci předem omezili účinnost předpisu právě do této doby. Tak dlouhé období účinnosti ale nakonec nebylo vůbec nutné, poslední poslanci byli odvoláni nebo rezignovali před koncem ledna roku 1990.

Skoro polovina

Na svoje poslanecké mandáty rezignovalo do 28. prosince 1989 celkem 23 členů Federálního shromáždění. V následujícím období do konce ledna 1990 jich bylo dalších 99. Na základě ústavního zákona č. 14/1990 Sb. pak bylo odvoláno celkem 35 zastupitelů. Dohromady tak kooptace vedly do konce ledna 1990 k výměně 157 poslanců z 350členného Federálního shromáždění. V drtivé většině šlo o členy KSČ.

Kooptace byly razantním zásahem do československého parlamentarismu. Po 40 letech komunistického režimu, kdy měl parlament spíše symbolickou než faktickou moc, se proměnil především politicky. Do vysokých pozic se dostaly nové osobnosti, které reprezentovaly různé názorové proudy a které se staly často dlouhodobou součástí české politiky. Kariéru tehdy jako kooptovaní poslanci zahájili politici jako například Lubomír Zaorálek, Miroslav Macek, Vlasta Parkanová či současná hlava státu Miloš Zeman.

Další změnou bylo výrazné omlazení parlamentu. Průměrný věk rezignujících či odvolaných poslanců činil 58 let, zatímco u nově příchozích byl přibližně 45 let. Například kategorie dvacátníků nebyla do roku 1989 mezi poslanci vůbec zastoupena. I to se s rokem 1990 změnilo. Ženy byly kooptovány pouze čtyři. Z hlediska profesí byl kladen důraz na právníky, ale jinak profesní příslušnost nebyla vnímána jako zásadní kritérium.