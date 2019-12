Vokřál: Rozhodnutí státního zástupce neznamená, že by byl premiér vinen. Je třeba něco dopracovat

Celá kauza se navíc v průběhu času měnila. „Začalo to 11 trestně stíhanými, pak jsme jich měli sedm, teď jsou dva, možná nebude ani jeden. Ale je třeba počkat na to, jak státní zástupci tuto kauzu došetří. A zda bude či nebude dotažena až k soudu,“ pokračoval brněnský exprimátor.

„Měli jsme trestně stíhaného premiéra, pak jsme ho chvíli neměli, teď to vypadá, že ho zase máme. Pro mě je důležité, jak se k tomu postaví v konečném výsledku orgány činné v trestním řízení,“ zdůrazňoval Vokřál ve vysílání s tím, že je pro něj důležité, že nemáme vinného premiéra.

„Rozhodnutí státního zástupce respektuji a uvidíme, jak se celá kauza bude dále vyvíjet. Protože to neznamená, že by byl premiér vinen. Znamená to, že je třeba něco dopracovat, něco dodělat a na základě toho potom přijmout konečné rozhodnutí,“ komentoval toto rozhodnutí Petr Vokřál.

„Výzvy k rezignaci jsou velmi laciný populistický krok“

Premiér Babiš v reakci na brífink nejvyššího státního zástupce uvedl, že jeho krok očekával. Prý cítí úlevu, že Zeman definitivně zastavil stíhání jeho rodinných příslušníků. Opozice naopak žádá rezignaci premiéra.

„Když slyším, že už hodinu a půl po skončení tiskové konference někdo někoho vyzývá, aby odstoupil, tak si myslím, že je to velmi laciný populistický krok,“ kritizoval tyto snahy místopředseda ANO. Podle něj v tomto okamžiku není jediný důvod pro Babišovu rezignaci.