Dokumenty ničila StB v kotlích i skartovačkách. Svazky je ale možné rekonstruovat, tvrdí badatel

„V té době nebylo vyloučené, že by se část obyvatelstva mohla materiály bezpečnosti snažit získat třeba i útokem na příslušnou služebnu,“ uvedl do výslechového protokolu z května 1990 Lorenc.

„První skartace začala už kolem 25. nebo 27. listopadu. Oficiální rozkaz, o kterém se nejčastěji mluví, vydal generál Lorenc až 1. prosince 1989. Tehdy ho ale dokonce ani nepodepsal, to musel udělat jeho zástupce Oto Sedlák,“ popisuje badatel Radek Schovánek. První náměstek ministra vnitra Alojz Lorenc plány na zničení svazků promýšlel podle dochovaných dokumentů a výslechových protokolů intenzivně právě od 27. listopadu 1989, kdy generální stávka potvrdila pravděpodobný konec komunismu v Československu. Rozkaz přišel krátce poté i na pokyn ministra vnitra Františka Kyncla. Důvodem byla také obava příslušníků, že dokumentů by se mohli násilím zmocnit demonstranti.

Skutečným záměrem skartací ale mohla být spíše snaha zakrýt vlastní chyby a prohřešky, jak upozorňuje Schovánek. „Existovala evidence spisů, které má každý přiděleny. Když přišel tento rozkaz, tak příslušník StB podle nařízení svého vedoucího vzal spisy, o kterých si myslel, že by ho mohly kompromitovat, a zničil je. Šlo hlavně o to zničit materiály na disidenty a na lidi, u jejichž zpracování a sledovaní příslušníci věděli, že porušují zákon. Materiály Správy zpravodajské techniky, kde byly svazky odposlechů, se prakticky nezachovaly. Šlo o to zakrýt činnost StB tak, aby lidé nemohli být vyšetřováni za to, že se dopouštěli šikany,“ vysvětluje důvody ničení dokumentů badatel.

Dokumenty skartovali i pálili v kotlích

Listopadová skartace se někdy označuje přívlastkem „divoká“. Odehrávala se totiž bez jasnějších pokynů a záleželo na nadřízených, mnohdy dokonce i na jednotlivých příslušnících, co vše zničí a co zachovají. Důvodem byla i vágní formulace Lorencova rozkazu, ve kterém stálo, že „je potřeba postupovat tak, aby na útvarech nezůstaly materiály, jež by měly vzhledem k současnému politickému uspořádání kompromitující charakter“.

„Měly být vytříděny materiály, které v budoucnu v novém zřízení nebudou již potřeba, a to dokonce spisy z archivu. Skartace probíhala velmi chaoticky. Na každé správě se ničilo něco jiného. V Brně byla zničena i část archivu, v Plzni zničili registrační protokoly až do roku 1982, zatímco jinde se zachovaly i svazky agentů. Záleželo to samozřejmě i na místních velitelích a na tom, jak byl kdo ,odvážný‘. Nařízení skartace totiž odporovalo tehdy platným směrnicím. Velitelé si tak byli vědomi, že porušují nařízení,“ popisuje Schovánek.