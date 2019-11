D1 bude na zimu zcela průjezdná, silničáři budou při očekávaném sněžení předsolovat

Dálnice D1 bude na zimu připravená nejen v tom ohledu, že z ní do konce týdne zmizí všechna zbývající dopravní omezení, ale i v tom, že když bude špatná předpověď, začnou silničáři předsolovat. Sněžení by je ani řidiče tedy nemělo zaskočit. Řekl to ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Kdyby se přesto začala někde na nesjízdném místě auta hromadit, budou hasiči připraveni přestřihnout středová svodidla, takže by bylo možné odjíždět opačnm směrem.