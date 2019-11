Proč Milionu chvilek vadí jen Babiš, a ne Kellner a Bakala, ptá se nejmladší český zastupitel

Bača ještě před sobotní demonstrací na Letné prohlásil, že hnutí Milion chvilek nemá konkrétní program a obsah. „Neříkám, že jsem v zásadním rozporu s tím, co spolek chce. Ale chybí mi tam obsah, který by oslovil širokou veřejnost a měl potom smysl. Ani sobotní demonstrací mě nepřesvědčili,“ zopakoval.

Podle místopředsedy a mluvčího spolku Rolla je ovšem absence konkrétního politického programu přirozená. „To není náš cíl, nejsme politická strana. Máme politické cíle a naše činnost je nutně politická, protože se pohybujeme nejen v občanské společnosti, ale i v kontaktu s politikou. Ale nemáme konkrétní program s konkrétními cíli, protože máme principiální požadavky, které mají ze své podstaty spojovat napříč politickou sférou. Proto nemůžeme zasahovat do některých konkrétních témat, protože by to tu scénu nutně tříštilo,“ vysvětlil Roll.

Mohelnický zastupitel Bača navrhl, aby se spolek například spojil s některými politiky. „Mohli by třeba předložit zákon, který by omezoval kumulaci politické moci. To by bylo něco konkrétního a hmatatelného, co by se dalo použít,“ navrhl Bača. Podle Rolla se nyní spolek hodlá zaměřit na novelu volebního zákona, který by měl být vstřícnější vůči menším stranám.