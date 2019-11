Zemřel Jan Stráský, poslední premiér federální vlády Československa

Od 60. let až do roku 1990 pracoval ve Státní bance československé, nejprve v Plzni, později na centrále, ze které se na začátku normalizace musel přesunout na pobočku pro Prahu 1 ve stejné budově.

Nešlo o kůrovce, šlo o možnou válku

Na jaře 1990 se Jan Stráský stal náměstkem generálního ředitele Komerční banky (v té době radil českému premiérovi Pithartovi), a v květnu 1991 se zapojil do vrcholné politiky, když byl jmenován místopředsedou české vlády. Vrcholné chvíle Stráského působení v politice pak přišly po volbách v červnu 1992.

Politik, vnímaný v té době i jako Klausův „muž na špinavou práci“, přijal v červenci 1992 roli premiéra Československa, toho úplně posledního. „Byl to těžký půlrok. To nešlo o kůrovce, to šlo o možnou válku, o občanské spory, o spory s Maďarskem, o spory s celou Evropou, která nevěřila, že se nám to podaří v klidu rozdělit. A přišlo velké ulehčení,“ komentoval Stráský své působení jako premiéra dělícího se státu. Po rezignaci Václava Havla navíc vykonával i část prezidentských pravomocí.

J. Stráský držel 2 rekordy: jen on a C. Svoboda po r.’89 měli 4 různé vládní posty: 91-92 místopř. repub. čes. vlády, 92 čs. premiér, 93-95 min. dopravy, 95-98 min. zdrav. A 20.7.-31.12.’92 byl nejdéle sloužícím “zástupcem” neexistujícího prezidenta v celých dějinách od r.’18! J. — Jakub Železný (@JakubZelezny) November 6, 2019

Po rozpadu Československa se bývalý federální premiér vrátil do české vlády, kde dostal na starosti ministerstvo dopravy. „(Antonín) Baudyš byl lepší střelec, takže si vybral obranu a já dopravu,“ popsal v nadsázce cestu do čela resortu, který vedl do října 1995, kdy jej premiér Klaus povolal „hasit problémy“ do čela ministerstva zdravotnictví. První ministr-nelékař ale stihl uvést do života jen malou část reformy, než spolu s celou vládou na přelomu let 1997 a 1998 skončil.

Turista a ředitel Šumavy

V roce 1997 patřil Stráský mezi ty členy ODS, kteří vyzvali Václava Klause k odchodu z čela vlády, a později také vstoupil do Unie svobody. Svou kariéru v politice ale v té době uzavřel a vyzkoušel si roli penzisty, aby se v lednu 2001 stal na šest let šéfem jihočeského krajského úřadu. Už konce 90. let se začal více angažovat ve vedení Klubu českých turistů, jehož byl od dubna 2006 osm let předsedou. Od února 2011 do června 2012 pak působil také jako ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Během roku a půl v čele šumavského národního parku čelil Stráský kritice ekologických aktivistů i části odborníků, zejména kvůli postoji k zásahům proti kůrovcové kalamitě. Vysloužil si dokonce od ekologického sdružení Děti země dvojí „ocenění“ – anticenu Ropák za největší protiekologický počin a Zelenou perlu za antiekologický výrok. Necelé dva roky poté, co odešel z čela šumavského parku, skončil Stráský také v čele Klubu českých turistů, jehož byl posléze čestným členem.