Elektronické „losovačky“ na soudech se odkládají. Software vykazuje kritické chyby

„Pracovnice kanceláře zavolá na generátor na ministerstvo, kde bude centrální úložiště, to provede losování a následně by jí mělo být zpět sděleno číslo soudního oddělení,“ nastínil model fungování místopředseda pro insolvenční úsek Krajského soudu v Praze Jiří Grygar.

Pro soudy se tak zatím nic nemění, insolvenční kauzy bude justiční software dál rozdělovat podle takzvaného kolečka. To v případě nefunkčnosti automatického generátoru umožňuje i zákon. Výpadky totiž můžou přijít i v budoucnu, protože systém bude fungovat na dálku.

Právě u Krajského soudu v Praze mezitím zavedli náhodné přidělování sami, bez nutnosti internetového spojení s ministerstvem.

Jenže losování přes softwarový systém naráží u poslanců i u samotných soudců. A generátor projde jen pro insolvenční případy. „Stačí elektronická chyba a nikdo zpětně nezjistí, jestli ta chyba byla úmyslná, nebo jestli vznikla nějakou vadou systému,“ nelíbí se předsedovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi.

Ministerstvo spravedlnosti přišlo s návrhem náhodného počítačového rozdělování pár dní poté, co v březnu roku 2016 podalo vedení ústecké justice trestní oznámení na chomutovského soudce Ivana Nováka.

Ten byl později obžalován, že si na konci pracovní doby zkontroloval, že další žádost o propuštění zamíří právě na jeho stůl. A podle jeho pokynu přišla v pondělí ráno žádost o propuštění podnikatele Tomáše Maliny. „Pokud někdo ví, kde zrovna to kolečko je, tak se dá počkat s návrhem do toho správného okamžiku, aby to vyšlo na toho správného soudce,“ uvedl na konci března roku 2016 tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Po třech a půl letech je případ soudce Nováka opět na začátku a bude ho znovu projednávat první instance.