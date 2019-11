Stát jen hledá, kde vzít další peníze, kritizuje návrh vlády na zvyšování daní místopředsedkyně Pirátů

„Je evidentní, že vláda chce protlačit daňové změny za každou cenu, bez ohledu na to, jak jsou nepromyšlené a bez ohledu na to, že vláda nerozlišuje, co je skutečná nebezpečnost určitých druhů hazardu,“ uvedla v Interview ČT24 Richterová.

„Potíž je, že v té diskuzi nic není bráno v potaz. Proto chápu, že některé strany se rozhodly sáhnout k tomu nástroji, který je z mého pohledu na hraně,“ vyhnula se slovu obstrukce místopředsedkyně Pirátů. „Je to využívání možností, jak vypadá náš jednací řád, ale chápu to vzhledem k tomu, jak funguje naše vláda na sílu, jak nezohledňuje ani velice rozumné a důležité argumenty,“ dodala k otázce, zda šlo o obstrukce.

Podle ní vláda jen hledí, kde sebrat další peníze do státní kasy. „Ve skutečnosti jsou to snadné extra příjmy pro tento rozpočet a vůbec se tato vláda nezamýšlí nad tím, jaké to bude mít dopady dlouhodobě. Pojišťovnický sektor, tím ho nechci nijak extra hájit, ale zkrátka také potřebuje stabilitu a nebude se moci spolehnout, že nedojde ke zcela nesystémovým, nepromyšleným zásahům. Čistě pro zisk jednorázového, jednoho rozpočtu vlády Andreje Babiše,“ dodala Richterová.

„Stát trestá lidi, kteří hodně pracují“

Místopředsedkyni Pirátů se však nelíbí celkově přístup státu k naplňování státního rozpočtu. „Hlavní věc je, že my dnes státní rozpočet plníme zvláštním způsobem a sice zejména tím, když lidé hodně pracují. Zdanění práce u nás je obří. Piráti třeba navrhují, ať se o pět tisíc zvýší sleva na daňového poplatníka, aby každé fyzické osobě zbylo o pět tisíc ve slevě na dani více. Ale namísto toho se jde cestou spotřební daně,“ srovnala.

„Není fér, aby lidé byli tak trochu trestaní za to, že hodně pracují,“ dodala s tím, že „současná vláda řeže jenom na spotřebě“.

Němci a Rakušané do Česka jezdí pro cigarety

Richterová by také uvítala větší opatrnost s daňovými změnami u alkoholu a tabáku. „Zrovna u nás velkou položku daňových příjmů tvoří nákupy Němců a Rakušanů, kteří k nám jezdí nakupovat kartony cigaret. A je otázka, jaká míra zdanění je pro nás jako stát rozumná, aby se cizincům ještě vyplatilo k nám jezdit nakupovat,“ dodala s tím, že se může stát, že nižší zájem cizinců o nákupy cigaret povede ke stejnému výběru daní jako dosud.

Odmítla, že by vláda k vyššímu zdanění cigaret chtěla přistoupit kvůli zdravotní prevenci, jak tvrdí. „Kdyby to byl boj se závislostmi, tak by úplně jinak vypadaly konkrétní daňové sazby týkající se toho, co je společensky méně nebezpečné. Dovednostní hry, kde nevzniká tak rychle závislost, ty jsou v úplně jiné kategorii než bedny, automaty nebo on-line sázení, kde se závislost vybuduje za neskutečně rychlou dobu,“ namítla.