Učebnice vyprávěly historii jinak než političtí vězni, tak učila po svém. Teď převzala cenu

To jí vydrželo do roku 1970. Pak byla ze školy vyhozena za nesouhlas s politickou situací po invazi do Československa. S manželem odešli na venkov. „Zpočátku jsem říkala, že to zvládám dobře, ale bylo mi těžko,“ přiznává s tím, že jí učení chybělo.

V květnu 1988 podepsala Chartu 77 na pohřbu disidenta Pavla Wonky. Začalo pronásledování, které ukončila až revoluce. „My jsme byli taková chudá rodina, měli jsme jeden jediný klíč, na Václaváku všichni cinkali, my jsme ho měli schovaný v truhlíku, tak jsem si přinesla zvoneček od ovcí,“ vzpomněla.