Kvůli ochraně zvířat mají řidiči utrum. Od Lipna do Rakouska se nejkratší cestou nedostanou

„Že by tady byl přejetý právě los nebo divoké prase, to jsem ještě nezažil, jezdím tady jedenáct let,“ namítá zaměstnanec rakouské firmy Stanislav Bařtipán.

Zákaz se ale i bez monitoringu dostal do stavebního povolení. Podle posudku vlivu na životní prostředí měl přijít až ve chvíli, kdy by na místě byla hustá doprava a hrozily by srážky se zvěří. Kraj teď řeší, co dál.

„Byl bych rád, kdyby se podařilo dojít k řešení, které by zmírnilo nebo odstranilo toto nařízení,“ uvedl radní pro dopravu Jihočeského kraje Jiří Švec (nestraník). Kvůli němu by si řidiči museli hledat jinou cestu domů, třeba přes Strážný.