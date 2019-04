Oblíbenou cestu z Modravy na Březník čeká oprava, přijde o asfaltový povrch

Hájenku na šumavském Březníku u Modravy připojí k elektrické síti a odkanalizují. Z toho důvodu dělníci rozkopou turisty hojně užívanou asfaltovou starobřeznickou cestu z Modravy. Až budou výkopy hotové, na silnici se již neobnoví asfaltový povrch, a to k nelibosti některých cyklistů. Bývalé vedení Národního parku Šumava dostalo pokutu v řádech statisíců korun za to, že odpadní voda z hájenky vytékala do potoka v nejchráněnější oblasti rezervace.