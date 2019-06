Šumava schválila nové zóny, víc než čtvrtina národního parku bude mít nejpřísnější režim

Podle náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského není důvod, proč by nová zonace nebyla schválena. „Ten návrh je z mého pohledu neproblémový. To dokazuje ta jasná dohoda. Samozřejmě bereme vážně a s respektem i následující meziresortní řízení, kde budeme standardně vypořádávat připomínky,“ řekl Dolejský.

Nová podoba zón rozděluje krajinu do čtyř oblastí. Nejpřísnější režim má platit pro více než 27 procent plochy, což bude zóna přírodní , která se ponechá pouze přírodním procesům. Následuje zóna přírodě blízká , která počítá s minimálním zásahem lidí a zabere podle návrhu 24,6 procenta.

Pro podobu nových zón, která by měla začít platit od 1. ledna 2020, hlasovalo v pátek 29 z 41 přítomných členů rady NP Šumava.

Kritici se přou o velikost bezzásahových zón

Navržená úprava je kritizována ze dvou odlišných stanovisek. Část kritiků, hlavně z řad zástupců obcí a kraje, tvrdí, že nově navrhované území příliš rozšiřuje bezzásahové plochy. Někteří vědci naopak uvádějí, že zóny by měly zajišťovat minimálně 50 procent rozlohy parku pouze pro přírodní procesy.

Ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený, míní, že s novou podobou zón „se zase nic moc nezmění. My jsme zakonzervovali ten stav, který zde máme. Říkal jsem si, že návrh zonace je takový kompromis, že by to nemělo vyvolat vášně, ale přesto je vyvolal.“

Proti návrhu například dlouhodobě vystupoval Jihočeský kraj. Jeho zastupitel Jan Zahradník také na zasedání rady parku zonaci nepodpořil. „Nám vadí, že chybí napsaný dokument o zásadách péče, kde by bylo jasně definováno, co se smí a nesmí na daném území dělat. Bez zásad péče si správa šumavského parku v podstatě s velkou mírou volnosti může dělat, co se jí zamane,“ řekl Zahradník.