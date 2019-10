Mrtvice může postihnout i člověka, kterému nebylo ani třicet. Většina lidí přitom nerozpozná příznaky

„Při různých anketách 70 procent našich obyvatel nevědělo, co mrtvice je, jak se projevuje. Znají to jako abstraktní pojem a nevědí, co to znamená,“ upozornil primář neurologie ve Fakultní nemocnici Motol Aleš Tomek.

Největším rizikem při mozkové příhodě totiž je, že ji lidé nerozpoznají, případně že poznatky podcení. Jenomže když se včas nedostanou do rukou lékařů, není jim již pomoci. Podle Aleše Tomka je hraničním časem šest hodin, nejlepší však je dorazit k lékaři do hodiny od prvních příznaků.