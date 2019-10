Jak mají média informovat o zdraví prezidenta? Problém jsou odborníci, kteří ho hodnotí na dálku, říká Cikrt

„Je to prezident, je to velitel ozbrojených sil. Zájem o jeho zdraví je přirozený,“ říká šéfredaktor Zdravotnického deníku a bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.„Novináři mají právo zajímat se o zdraví prezidenta, o tom já nemám pochybnosti,“ dodává.

V Česku ale žádná ustálená pravidla pro informování o zdraví hlavy státu nejsou. „Neexistuje žádný předpis, který by říkal, na co jako veřejnost máme nárok. Ale můžeme se podívat do zahraničí, kde jsou prezidentské systémy,“ říká Cikrt. Ustálená praxe funguje například ve Spojených státech amerických, kde lékaři běžně o zdraví prezidenta podrobně informují.

Podle Tomáše Cikrta ale takový přístup médií v současnosti není největším problémem. „Máme tu bulvární média, jejichž fotografové lezou na stromy a fotí z dálky. To tak nějak patří k té profesi. Já do této skupiny nepatřím, ale nevidím důvod, proč bych ty novináře nějak odsuzoval. Daleko větší problém jsou lékaři, psychologové a další samozvaní léčitelé na dálku, kteří těm novinářům říkají, co prezidentovi je,“ říká novinář.

Právě to se ale teď možná změní. Miloš Zeman při své středeční návštěvě poslanecké sněmovny oznámil, že Ústřední vojenská nemocnice zveřejní jeho kompletní zdravotní dokumentaci. To sice nemocnice na dotaz médií popřela, ale i tak ve čtvrtek vydala shrnující lékařskou zprávu.

„U prezidenta Zemana je chyba v tom, že kancelář prezidenta republiky vytváří dojem, že je tam něco tajuplného, něco nezveřejněného. A to je právě to, co novináře provokuje a stimuluje k tomu, aby se snažili proniknout do toho tajemství,“ myslí si Špaček.

„Myslím si, že to dlouhodobě je nedostatečné. Nikdy jsme neměli přímé vyjádření ošetřujícího lékaře,“ říká Kamberský. „Pražský hrad o tom dlouhodobě neinformuje. Neinformuje ani dopředu o tom, že má pan prezident jít do nemocnice – o tom se veřejnost dozvídá ze zjištění některých novinářů,“ dodává Kundra.

Ostatním novinářům radí, aby takovým hlasům nedávali prostor. „Tady bych doporučil, aby novináři těmto lékařům nenaslouchali, protože je to ostuda lékařské profese. Je to neprofesionální a neetické,“ uzavírá.

I to někteří novináři přivítali. „Je dobře, že to přišlo. Mohlo to ale přijít dříve a otupilo by to mnohé spekulace,“ myslí si Cikrt. „Ta zpráva je překvapivě velice podrobná, možná ještě podrobnější než podobné zprávy u amerických prezidentů. Plyne z ní, že pan prezident je nemocný, ale nikoliv tak, že by ho to mělo diskvalifikovat pro výkon úřadu,“ dodává.

Přesto ale zpráva nemusí stačit k tomu, aby různé spekulace o prezidentově zdravotním stavu úplně ustaly. „Spekulace by skončily pouze v případě, kdy by byla zveřejněná kompletní zdravotní dokumentace, o čemž jsem přesvědčen, že to Hrad neudělá,“ říká Kamberský.

„Spekulace se nikdy neutnou. Teď si dokážu představit, že budou všichni podrobně číst tu zprávu a hledat něco, co je tam schováno,“ dodává Cikrt.

Jak se o zdravotních potížích prezidentů informovalo a informuje v zahraničí? A jak se novináři zajímaly o zdraví předchozích českých prezidentů? Odpoví Newsroom ČT24, výjimečně v pondělí 28. října od 21:30.