Zeman má o svém zdraví informovat pravdivě ve svém zájmu, vyzývá šéf lékařské komory Kubek

Informace o takzvaném rekondičním pobytu Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici, který absolvoval před několika dny, nejsou podle Milana Kubka dostatečné a doplnit by je měla právě hlava státu. „Každý na první pohled vidí, a to nemusí být lékař, že prezident není zdráv. Sám ve svém zájmu by měl zveřejnit informace, aby se utnuly fámy, které jemu samotnému určitě nejsou příjemné,“ vyzval Kubek.

Šéf lékařské komory konstatoval, že Zemanovy výroky o vlastním zdraví, které pronesl v září, zjevně neodpovídají skutečnému stavu. Prezident krátce před svými 75. narozeninami shrnul, že jeho „srdce bije jako zvon, plíce jsou čisté, jako by to nebyl kuřák, játra fungují, jako bych byl abstinent, ledviny jsou taky v pořádku a mohu pokračovat dál“.

„Ty informace nesedí. Všichni vidíme, že je to starý muž, a vidíme, že mu síly ubývají. Kdyby nebyl v tak vysoké funkci, byla by to jeho věc. Jako občané máme právo vědět, v jakém zdravotním stavu prezident je, to patří k západní demokratické kultuře. Pokud nechtějí politici ztratit důvěru občanů, nemohou přece lhát. Není přece žádná ostuda být nemocný,“ zdůraznil Kubek.

Zdravotní péče není jen pro VIP

Kubek v Interview ČT24 dále komentoval i stav českého zdravotnictví. Zdůraznil, že se potýká s nedostatkem lékařů. Ti, kteří zůstávají, jsou spolu se zdravotními sestrami a dalším personálem přetížení. Přestože přibývá každoročně mediků, kteří vystudují a složí atestace, nemocných podle Kubka přibývá rychleji.

„Lidé se dožívají vyššího věku a je poptávka po tom, aby se léčili i lidé, kteří před lety neměli šanci. To je náročné finančně i personálně. Prodlužuje se nám život, ale ne život ve zdraví, což je ovlivnitelné životním stylem. Díky intenzivní medicíně prodlužujeme život v nemoci. To je ale hrozně nákladné,“ shrnul jeden z problémů tuzemského zdravotnictví šéf lékařské komory.