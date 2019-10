Vláda jednala o alternativních trestech. Chce k nim odsouzené více motivovat

Vláda podpořila novelu, která má zavést častější užívání alternativních trestů. Cílem je zvýšit ochotu vězňů věnovat se například veřejně prospěšným pracím. „Změny se týkají hlavně probační a mediační služby, což je instituce, která stojí při okresních soudech a stará se o výkon alternativních trestů,“ vysvětlila redaktorka ČT Marianna Novotná.

„Nedostatečné nástroje v rukou probačních úředníků při výkonu dohledu a kontroly způsobují, že se vytrácí ochota odsouzených spolupracovat a plnit jim uložené povinnosti, čímž se vytrácí také preventivní působení samotného trestu,“ stojí v důvodové zprávě.

„Úředníci by již například nemuseli ve všech případech dohlížet na výkon prospěšných prací, protože to podle ministerstva často vede k tomu, že se odsouzení stydí a cítí se stigmatizováni a do prací se jim nechce. Pokud by je vykonávali dobře, dohled by už by být nemusel,“ doplnila Novotná.