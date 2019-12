„Okamžik zastiňující všechny ostatní.“ Před 30 lety se Tomáš Baťa vrátil do Československa

„O dva dny dříve bych přísahal, že nic se nikdy nevyrovná vzrušení, které jsem pociťoval, když jsem stál na podstavci sochy svatého Václava před jásajícím zástupem. Když jsem však stál na balkonu radnice, kde byl starostou můj otec, a shlížel jsem na náměstí, na němž se tísnily tisíce lidí, mluvil k občanům rodného města a slyšel je s nadšením reagovat na všechno, co jsem říkal, bylo to nesmírně dojemné. Kdybych měl vybrat nejpůsobivější chvíli svého návratu do Československa, okamžik zastiňující všechny ostatní, asi by to byl tento,“ vzpomínal.

Někteří z přítomných si dokonce mysleli, že muž, který před nimi stojí, je přímo zakladatel Zlína, Tomáš Baťa starší, jenž se po dlouhých desítkách let vrátil do svého města.