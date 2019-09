V letadle Qatar Airways našli atrapu bomby z Ruzyně, píše libanonský tisk. Praha to odmítá

Na letišti v Bejrútu o víkendu našli atrapu bomby, která údajně pocházela z Prahy a byla míněna jako test účinnosti letištních skenerů na pražském letišti. Napsal to libanonský deník The Daily Star s odkazem na informace bezpečnostních složek. Balíček se nacházel v letadle společnosti Qatar Airways, které přiletělo do Bejrútu z Prahy. Pražské letiště i česká policie ale sdělily, že žádný test neprováděly.