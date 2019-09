Hájím Pražany, tvrdí Hřib ve sporu o vládní čtvrť. Podle Nachera odmítá Babišovu vlídnou tvář

K opozici patří i Patrik Nacher (ANO), poslanec a člen zastupitelstva. Ten je přesvědčen, že primátor se nechová jako diplomat. „Měl by si uvědomit, že nemluví za sebe ani Pirátskou stranu, ale za celé město,“ tvrdí opoziční zastupitel. Upozorňuje, že Hřib o jednání s Babišem neinformoval ani dotčené městské části, ani radu hlavního města. „Mám pocit, že primátor do toho jde s cílem se nedomluvit,“ je přesvědčen Nacher.

Zdeněk Hřib odmítá, že by se při jednání o budoucím využití Letňan choval arogantně, jak si stěžují premiér i pražská opozice. „Myslím, že vyjádření pana premiéra, které po schůzce neustále opakovaně měnil, je součást vyjednávací šarády, stejně jako vstávání od stolu,“ míní Hřib. Opozice podle jeho slov nemá reálný důvod ho kritizovat.

Tvrzení, že by o celé věci nejednal s městskými částmi, pirátský primátor odmítá jako naprostý nesmysl. „Proběhla schůzka nejen s městskými částmi, ale i jejich občany,“ vysvětluje Hřib. Na nich se prý ukázalo, že jednoznačnou prioritou je řešení dopravy. „Jako primátor Prahy hájím zájmy Pražanů a usiluji o to, aby nám stát pomohl s řešením dopravní situace,“ doplňuje Hřib. Své požadavky na dva okruhy a nemocnici nepovažuje za přemrštěné.

Hřib odmítá premiérovu vlídnou tvář, míní Nacher

Nacher souhlasí s důrazem na urychlené dokončení obchvatu, požadavky by ale Hřib podle něj neměl prezentovat vyděračským způsobem. Opoziční zastupitel jmenoval přání dotčených čtvrtí, mimo jiné i prodloužení metra C do Čakovic a zvýšení kapacit parkovišť. „Nerozumím tomu, že se najednou vytasí nemocnice, najednou šedesát miliard za vnitřní obchvat,“ dodává Nacher.

Vnější a vnitřní okruh a nemocnice jsou pro Hřiba nepřekročitelné podmínky, bez jejichž splnění nemá smysl dále o úřednické čtvrti vyjednávat. Podle Nachera nabídky od Andreje Babiše padly, premiérovu vlídnou tvář ale primátor odmítl.