Bojím se, aby to někdo nevzal jako návod, okomentoval Bartoš kauzu Čapí hnízdo

Předseda Pirátů připomněl, že ve věci ještě nepadlo poslední slovo, jež bude mít nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Uvedl, že kauza je ostře sledovaná, polarizuje společnost a státní zastupitelství by proto mělo zevrubně informovat, proč rozhodlo tak, jak rozhodlo. „Výsledek by měl být jasný, zřejmý a transparentní,“ apeloval.

„Bojím se, aby to někdo nevzal jako návod, že takovýto postup je v pořádku,“ dodal předseda třetí nejsilnější sněmovní strany. „Je jedno, jestli to udělá Agrofert nebo nějaká jiná velká firma. Je tady dotace pro malé firmy. Vznikne dceřiná společnost, ta se vyčlení, nabere peníze a v momentě, kdy to už jde, se zase vrátí zpátky. To podle mě podvod je,“ řekl, jak kauzu čte.

Poukázal na personální propojení s koncernem Agrofert, který podle Bartoše dokonce ručil za určité finanční aktivity, i na to, že Čapí hnízdo bylo vyčleněno a po uplynutí určité doby zase začleněno zpět do koncernu.

Piráti by proto chtěli prosadit, aby státní zástupci mohli být odvoláni jen na základě kárného řízení. „Podařilo se nám tuto změnu v Poslanecké sněmovně načíst, mohla by se projednávat již příští pátek,“ informoval Bartoš.

„Byl by to dobrý krok, který by kauzu ztransparentnil, a některé pochybnosti, které zaznívají, by vyloučil,“ míní Bartoš. Soudí, že tak by se situace mohla uklidnit, aniž by po ní ve společnosti zůstala „pachuť“.