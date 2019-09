Silničáři rozjeli stavbu úseku D7 u Panenského Týnce. Hotový má být za dva roky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu tříkilometrového úseku dálnice D7 u Panenského Týnce, čímž by měl být odstraněn jeden z vysoce nehodových úseků. Ředitel ŘSD Radek Mátl připomněl, že v roce 2009 se v místě stala tragická nehoda, při níž zemřelo osm lidí. Stavba bude stát 685 milionů korun bez DPH. Úsek by měl být hotov do října 2021.