Kvalita tuzemských silnic je podle studie na úrovni Pákistánu. Česko tratí na nedostatku investic

Pro udržení na průměru by Česko bývalo muselo každý rok investovat o plných 47 procent více, než činilo. Touto logikou jí tak za osm let vznikl investiční dluh ve výši zhruba 120 miliard korun. A ten dluh neustále narůstá, ukazuje studie Raiffeisenbank. „Polsko investovalo v letech 2010 až 2017 skoro dvakrát tolik. A ověřili si, že se to vyplatí. V roce 2010 začali pumpovat peníze do rozvoje dálniční sítě a proinvestovali se tak z finanční krize. Z vybudované infrastruktury budou těžit ještě dlouhou dobu,“ komentuje Horská.

Podle Hradila by přitom nedostatek peněz na stavbu neměl být hlavní problém. „Jsem dalek toho, abych podporoval zasekávání dluhů, ale tohle je produktivní investice, ta má potenciál se vrátit nejen účetně, ale i na blahobytu obyvatelstva, takže kdyby to Česká republika byla schopná naplánovat a zadministrovat, tak peníze by ve skutečnosti problém nebyly,“ zmínil.

Polsko v období 2010–2017 oproti Česku v indexu kvality silnic poskočilo díky investicím o více než jeden bod. Tento náskok Poláky vyšel odhadem na 2,65 procenta HDP, což v českých poměrech představuje asi 132 miliard korun. Při průměrné ceně 152 milionů korun za kilometr dálnice (podle údajů ministerstva dopravy) by jich za tuto částku bylo možno postavit přes 850 kilometrů a tím kompletně dokončit plánovanou českou dálniční síť, které chybí přibližně 800 kilometrů, poukázala studie.