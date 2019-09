Svár o reformu žalobců. Proti Benešové stojí ČSSD, opozice, prokuratura i aktivisté

Návrh na změnu režimu státních zástupců je širší, mimo jiné počítá se sedmiletým funkčním obdobím nejvyššího státního zástupce. Stávající šéf žalobců Pavel Zeman by tak měl skončit za čtyři roky, vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan za pět let.

Výhrady Rekonstrukce státu

Tato protikorupční organizace patří ke koalici kritiků chystané úpravy. Změnu označuje za „alarmující“, má obavy o zvýšený vliv ministerstva na soustavu tuzemských zastupitelství a při jednání s Benešovou lobbovala za to, aby resort přijal konkurenční novelu předloženou Piráty, ODS a lidovci.

Jednání ale skončilo bez úspěchu a Rekonstrukce se nechala slyšet, že „paní ministryně vyloženě odmítla přijetí úzké poslanecké novely zákona o státním zastupitelství, takže tahle cesta zřejmě padá, pokud ministerstvo spravedlnosti nebo vládní strany ten postoj nepřehodnotí“.

Benešová přitom tvrdí, že už v několika bodech ustoupila – a argumentuje právě pátým členem komise. „Nezávislý pátý člen výběrové komise – soudce – bude vybírán losem nebo alternativně po dohodě s předsedou příslušného soudu,“ sděluje.

Pochyby ve sněmovně

Ke způsobu výběru nových žalobců ovšem už o víkendu vznesla výhrady koaliční sociální demokracie. „Pokud je to komise, kde má většinu ministerstvo, pak to není něco, s čím by se z mého pohledu dalo souhlasit,“ prohlásil v Otázkách Václava Moravce šéf ČSSD Jan Hamáček.

„Máme problém se složením výběrových komisí, máme problém s tím, jak rychle jsou tam naplánovány odchody (současných žalobců),“ poznamenal s tím, že obměna státního zastupitelství během 24 měsíců nejde ve prospěch stability a že pokud nedojde v rámci koalice ke kompromisu, sociální demokraté na vládě novelu nepodpoří.

Do sněmovny by tak šla bez podpory celé koalice a musela by hledat hlasy na plénu. A to je ke změnám kritické taky. Na aktuální sněmovní schůzi jsou zařazené dva poslanecké návrhy, které by vládě vzaly možnost odvolat nejvyššího státního zástupce. Ani opozice ale nepočítá s tím, že by se během září dostaly na řadu. Vláda totiž opoziční návrhy odmítá. A většina opozice zase nechce ten ministerský.

„Pokud většinu členů do výběrové komise bude jmenovat ministerstvo spravedlnosti, tak je to přece přímý politický vliv,“ zdůrazňuje předseda Starostů Vít Rakušan. „Považujeme to za útok na státní zastupitelství,“ sdělil předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Čas pro Strakovu akademii

Návrh Marie Benešové ve čtvrtek projedná Legislativní rada vlády, která posoudí jeho jednotlivé alternativy. Na jednání Benešová pozvala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana i prezidenta Unie státních zástupců Jana Latu.

Příští týden by se potom měla normě věnovat i koaliční rada – a šéf poslanců vládního ANO Jaroslav Faltýnek je navzdory znějícím výhradám klidný. „V tuto chvíli není žádný spor, žádný problém, vše běží, jak má,“ sdělil.