Nový zákon vymění státní zastupitelství během dvou let, souhlasí s kritikou novely Hamáček

Hamáček: Pojďme se bavit o způsobu výběru nástupců

S výhradami podle Hamáčka souhlasí také ČSSD. „Návrh je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během dvou let. To si myslíme, že není úplně příspěvek ke stabilitě,“ uvedl.

„Všichni víme, že pan nejvyšší státní zástupce to nemá na doživotí, ale pojďme se bavit o té délce. Ale hlavně se pojďme bavit o způsobu výběru nástupců. Pokud je to komise, kde má většinu ministerstvo, pak to není něco, s čím by se z mého pohledu dalo souhlasit,“ dodal Hamáček.

„Koaliční smlouva říká, že pokud pro návrh hlasuje minimálně polovina ministrů za obě strany, tak je koaličně projednán a s tím jsou spojeny nějaké povinnosti koaličních stran ve Sněmovně. Pokud se na tom nedohodneme, naši ministři to nepodpoří a půjde to do Sněmovny jako nekoaličně dohodnutý návrh. Pak bude záležet na tom, jak se poskládá případná koalice ve Sněmovně,“ nastínil Hamáček.

„My máme problém se složením výběrových komisí, máme problém s tím, jak rychle jsou tam naplánovány odchody,“ poznamenal předseda sociální demokracie.