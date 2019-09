Vodu musíme chránit, bez ní neexistuje nic, varuje Toman. Strany by měly spolupracovat, říká Jurečka

„Od počátku jednadvacátého století vidíme klimatické změny, kdy se nám průměrná roční teplota zvýšila za posledních 140 let o 1,4 stupně Celsia. Máme extrémně suché roky, například loni povrchové vodní zdroje poklesly o 40 procent,“ upozornil Jurečka.

To jsou podle něj varovné signály a je důležité, aby se priorita ochrany vody a půdy promítly do ústavy. „Například dnes vidíme, že ministerstvo životního prostředí pro mě nepochopitelně povoluje průmyslovou zónu kousek od Olomouce. Na 44 hektarech nejlepší půdy, kterou máme, v době, kdy jsou volné průmyslové zóny, kdy máme rekordně nízkou nezaměstnanost. Pokud by platilo to, co navrhujeme, bylo by možné toto napadnout u Ústavního soudu a ten by posoudil veřejný zájem z hlediska ochrany půdy a vody,“ řekl v pořadu Jurečka.

Ministři zemědělství a životního prostředí Miroslav Toman (ČSSD) a Richard Brabec (ANO) se ve čtvrtek shodli, že lepší ochranu vod by mohl zajistit samostatný ústavní zákon. Přímo do české ústavy zasahovat nechtějí, vytvoření separátní legislativy jim jako jednu z možných variant doporučili experti z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.