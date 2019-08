Ostravská lékařská fakulta nesmí přijímat do oboru všeobecného lékařství, rozhodla rada

Rada reagovala na situaci, kdy fakulta devět let nestandardním způsobem přijímala studenty. Akreditační úřad zároveň podle rozhodnutí rady zkontroluje kvůli pochybení z minulosti přijímací řízení do všech studijních programů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a do vybraných oborů na ostatních fakultách školy.

Zprávy o možných manipulacích při přijímacím řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se v médiích objevily loni. Posléze dění na nejmladší lékařské fakultě začal prověřovat Národní akreditační úřad.

Spor rektora s děkanem

V reakci na aféru navrhl letos v červnu rektor Ostravské univerzity Jan Lata akademickému senátu univerzity odvolání děkana lékařské fakulty Arnošta Martínka. O návrhu zatím nebylo rozhodnuto. Martínek k tomu řekl, že odpovědnost za situaci nese i Lata coby garant oboru. Lata již dříve uvedl, že důvod k omezení akreditace nevidí. Fakulta podle něj již nedostatky odstranila. Pochybení označil za morálně-etický problém.

Když loni vypukla aféra kolem přijímacího řízení, rektor tehdy odmítl Martínka znovu jmenovat děkanem fakulty, která se v té době potýkala s personálními problémy. Jmenování odložil, ale po několika týdnech nakonec Martínka, který získal důvěru akademického senátu fakulty, děkanem jmenoval.