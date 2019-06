Ostravská lékařská fakulta přijímala studenty, kteří neudělali přijímačky. Teď jí hrozí ztráta akreditace

Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí, že přijde o akreditaci pro obor Všeobecné lékařství; na ten by pak nemohla přijímat nové studenty. Plyne to ze zprávy komise akreditačního úřadu ke kontrole přijímacího řízení. Kontrola prokázala, že fakulta devět let nestandardním způsobem přijímala studenty.