Spor o Koněva. Upozaďuje se role Rudé armády při osvobození, tvrdí Kováčik

„Máme bezpočet pomníčků a pomníků lidí, kteří v Pražském povstání padli, a musím si vážit těch, kteří kolem rozhlasu Pražské povstání podporovali, rozvíjeli a koneckonců způsobili také to, že osvoboditelé měli snadnější cestu do Prahy. To nezpochybňujeme. Ale dnes se upozaďuje role Sovětského svazu a Rudé armády na konci druhé světové války. Proto by ta deska měla být zpátky. Je to posouvání historie opačným směrem,“ prohlásil Kováčik v Událostech, komentářích.

Pamětní deska visela na Staroměstské radnici od roku 1946. V roce 2017 ji dělníci sundali kvůli rekonstrukci budovy. Nyní ji odborníci restaurují, podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by se ale na původní místo už vrátit neměla. První muž pražské radnice považuje za vhodnější dát ji do sbírek Muzea hlavního města Prahy, kde by měla být s dalším vysvětlujícím textem.