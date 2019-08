Ředitel Pražské plynárenské Janeček nemůže dál zůstat ve funkci, domnívá se primátor Hřib

Za další zásadní věc považuje Hřib i neposkytování informací. Představenstvo Pražské plynárenské podle něj nedodalo žádný zápis o svém jednání dozorčí radě a ředitel Janeček to podle něj nemá zájem řešit.

I přesto Hřib nadále věří, že současná koalice na magistrátu dovládne do konce funkčního období v roce 2021. „S ohledem na to, že tato koalice pracuje a dělá věci prospěšné pro Prahu, tak mám za to, že pokud k tomu naši partneři budou přistupovat věcně, tak si myslím, že dovládneme,“ řekl.