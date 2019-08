Policie zadržela na Pardubicku afghánského uprchlíka. Úřady řeší, zda je plnoletý

Při výslechu uvedl, že je mu šestnáct let a do Evropské unie se dostal pomocí převaděčů takzvanou balkánskou trasou. Z Afghánistánu odešel zhruba před rokem. Dále řekl, že se v Evropě policii záměrně vyhýbal a nikde v EU dosud o azyl nežádal. O povolení k pobytu údajně nechtěl žádat ani v Česku, jeho cílem byla totiž Francie.

Po vyšetření byl Afghánec umístěn do policejní cely a následně do zařízení pro zajištění cizinců.

Letos policisté do konce června zadrželi 109 migrantů, kteří přes Česko projížděli do dalších zemí. Převážně jsou to lidé z Iráku, Afghánistánu, Sýrie a Jemenu. Směřují především do Německa a Velké Británie.