Slovní přestřelka mezi ANO a ČSSD. „Babiš hledá, na koho by svou neschopnost hodil,“ míní Veselý

Podle části vedení ČSSD premiér nezvládá situaci kolem výměny ministra kultury. Koaliční partner tak reaguje na slova Andreje Babiše (ANO) pro Právo, že si za to sociální demokracie může sama. Místopředseda strany Ondřej Veselý řekl, že premiér jen hledá, na koho by svou neschopnost hodil. Prezident Miloš Zeman odvolá Antonína Staňka z čela resortu kultury ve středu – tedy dva měsíce poté, co ho o to Babiš požádal. Ke jménu jeho nástupce by se měl vyjádřit v polovině srpna.