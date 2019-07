Vážné následky nehod cyklistů souvisí podle policie s oblibou elektrokol u starších lidí

Dodal, že starších šedesáti let bylo v letošním prvním poleletí 61 procent usmrcených cyklistů. Nejvíc letošních nehod z celkového počtu 1175 zavinili cyklisté ve věku 41 až 50 let.

Nejtragičtějšími měsíci jsou v tomto roce květen a červen. Během nich na silnicích zemřelo vinou cyklisty celkem osm lidí. „V pěti případech byla za nehodou havárie cyklisty, dvakrát cyklista nedal přednost motorovému vozidlu a jednou byla smrt zaviněna nárazem do dalšího cyklisty,“ doplnil Straka.

Za stejné období zahynul loni jeden člověk. U každé čtvrté nehody zaviněné cyklistou hrál roli alkohol.

Přilby používá asi polovina dospělých cyklistů

Přilbu použil jen asi každý čtvrtý usmrcený cyklista. Podle průzkumu, který si udělalo Centrum dopravního výzkumu, používá přilby zhruba polovina dospělých cyklistů v Česku. „Nejčastější úrazy v případě, že cyklista přilbu neměl, jsou právě úrazy hlavy. A jak dokládá výzkum, tak 37 procent by nehodu přežilo,“ říká výzkumný pracovník centra Lukáš Kadula.

Nošení přileb je v Česku povinné do osmnácti let. U dospělých ho zákon nijak neupravuje a stejné to zřejmě zůstane i do budoucna.



Koordinátor BESIPu pro Prahu Jiří Polomis upozorňuje na další záludnost při využití elektrokola. „Přece jenom na elektrokole vyvineme poměrně velkou rychlost, ale nejsme slyšitelní, jsme tiší. Ostatní účastníci na tu rychlost nejsou připravení, takže musíme o trošičku více předpokládat a předvídat,“ říká.

Elektrokola jdou na odbyt

Oficiální údaje o tom, kolik se v Česku prodá elektrokol, neexistují. Obchodníci se ale shodují, že se počty zvyšují. Jeden z prodejců eviduje každoročně zhruba třetinový nárůst. Odhaduje, že se loni v tuzemsku prodalo až padesát tisíc kusů a letos by to mohlo být až o třetinu víc.