Jedním pruhem po D1. Začala obávaná oprava mostu nad Velkým Meziříčím, potrvá 70 dnů

Opravovat se postupně budou obě poloviny mostu a bude vždy uzavřen jeden jízdní pás. V tom zbylém ale není možné zachovat celkem čtyři jízdní pruhy, jak je běžné na jiných místech na D1, kde probíhá modernizace – mostovka je na to příliš úzká. Ve kterém směru se budou auta sjíždět jen do jednoho pruhu a ve kterém zůstanou k dispozici dva, se bude lišit podle očekávané intenzity v provozu. Ve směru na Brno se bude jedním pruhem jezdit vždy od nedělního rána do středečního večera, ve směru na Prahu pak bude zúžení od středečního večera do nedělního rána.