Armáda vjela do Bahna. V Brdech začala jubilejní ukázka vojenské techniky

Na zabezpečení letošního ročníku se podílí na 1400 lidí, z toho je téměř tisícovka vojáků s více než 350 kusy techniky, řekl náčelník organizačního štábu akce Jan Cífka. Kromě vojáků se programu účastní také hasičský sbor, policie, kluby a spolky vojenské historie a Nadace pozemního vojska.

Diváci podle Cífky uvidí tu nejmodernější soudobou techniku pozemních sil, vzdušných sil i speciálních sil. Historické kluby přivezou svou desítky let starou techniku. Armáda nevnímá Bahna jen jako prezentaci pro veřejnost. Celá akce od přípravy scénáře přes ženijní a logistické zajištění až po samotné bojové ukázky představuje komplexní výcvik všech složek, řekl Cífka.

Simulovaná válka dvou států

Pozemní síly představují na Bahnech hlavně tank T-72M4CZ, tank T-72M1, bojové vozidlo pěchoty BVP-2, minové vrhače MV3, kanónovou houfnici Dana a další techniku. Vzdušné síly do kombinované ukázky zapojily vrtulník Mi-171Š a dva bojové letouny L-159 Alca. Představuje se také bitevní vrtulník Mi-24, který se vrátil do provozu poté, co ho armáda dočasně odstavila po vynuceném středečním přistání ve vojenském prostoru Libavá.