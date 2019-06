ANALÝZA: Největší tendr v historii země provázejí nejasnosti

Bojová vozidla pěchoty do své výzbroje zařadila Československá lidová armáda na začátku 70. let ve formě sovětského typu BMP-1. Po prvních třiceti kusech, dodaných ještě ze sovětských zbrojovek, se později rozeběhla licenční výroba, kterou ve druhé polovině 80. let nahradila produkce modernějšího typu BMP-2 (v československé verzi BVP-2). Toto bojové vozidlo je dodnes ve výzbroji AČR zejména v rámci mechanizovaných praporů 7. mechanizované brigády, která je jeho hlavním uživatelem. Staré sovětské konstrukce však nedostačují soudobým požadavkům na vedení bojové činnosti a proto bylo rozhodnuto je vyměnit za nový typ.