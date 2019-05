Labe v Krkonoších po nočním dešti zahrozilo. Povodně hrozí i na dalších místech

Déšť po sobě zanechá kromě možných povodní také docela chladné počasí. V úterý sice bude na Moravě a ve Slezsku ještě 18 až 22 stupňů Celsia, v Čechách ale jen 13 až 17 stupňů, ve středu již v celé republice poklesnou nejvyšší teploty na 12 až 16 stupňů. Ke dvacítce by mohly opět vystoupat ve čtvrtek, ale jen v Čechách, na severovýchodě a východě stále zůstanou mezi 12 a 16 stupni.

V noci na čtvrtek by ale také mohlo ojediněle mrznout. V Čechách se totiž protrhá oblačnost, což sice přes den přinese oteplení, ale noc bude o to chladnější a hrozí přízemní mrazíky. Teplejší a také slunečnější počasí by mělo být v celé republice zase o víkendu. V sobotu 1. června ostatně začne meteorologické léto.