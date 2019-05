MINUTU PO MINUTĚ: V Česku začal druhý den voleb do Evropského parlamentu. Hlasovat je možné do 14:00

V Česku začal druhý den voleb do Evropského parlamentu. Volební místnosti jsou po noční přestávce otevřené od 8:00 na šest hodin. Hlasovat mohou voliči v Česku, kteří to nestihli v pátek. O přízeň voličů usiluje 841 kandidátů, které nominovaly čtyři desítky stran, hnutí nebo jejich koalic. Do Evropského parlamentu se ale dostane pouze 21 z nich.