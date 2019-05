Eurovolby začnou v Česku v pátek odpoledne. Výsledky se zveřejní v neděli večer

Volby do Evropského parlamentu se od jiných voleb, které v Česku probíhají, neliší termínem konání. Volit je možné v pátek a sobotu – tentokrát 24. a 25. května. První den budou místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, druhý den od 8 do 14 hodin, celkem tedy čtrnáct hodin. Čeští europoslanci se volí jen v Česku Volit mohou všichni občané, kterým bude nejpozději 25. května 18 let a kteří mají v Česku trvalé bydliště nebo se prokážou volebním průkazem. Liší se však pravidla pro voliče, kteří žijí v zahraničí. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb není možné vybírat české europoslance jinde než ve volebních místnostech přímo v Česku. V úvahu tedy připadalo vyzvednutí voličského průkazu na ambasádě a návštěva vlasti, případně mohou čeští občané volit v jiné evropské zemi, pokud splňují tamní podmínky. To není automatické, například v Lucembursku mohou unijní občané volit až po pěti letech pobytu a liší se také věková hranice, od kdy lze hlasovat. Například v Rumunsku musí být voliči staří alespoň 23 let, v Itálii dokonce 25 let.

Informace Evropského parlamentu o volebních pravidlech v jednotlivých zemích (v angličtině)

V Česku je potom „nabídka“ kandidátů ve všech volebních místnostech stejná, celá republika je v tomto případě jediným volebním obvodem. S voličskými průkazy je možné hlasovat kdekoli na území ČR, pro jejich vydání platila podobná pravidla jako před jinými volbami. Žádat o ně bylo možné do minulého pátku písemně, lhůta pro osobní vyzvednutí uplynula ve středu 22. května v 16 hodin.

V Česku mohou hlasovat i unijní občané, pokud na úřadě včas – tj. do 18. dubna – požádali o zapsání na seznam voličů, bude jim nejpozději druhý den voleb více než osmnáct let a jsou zaregistrováni k přechodnému nebo trvalému pobytu nejpozději 45 dní před volbami. Nicméně občané řady unijních států mají možnost vybírat i na dálku europoslance své vlasti, kterou čeští voliči nedostali. Většina zemí umožňuje při eurovolbách hlasování na ambasádách, korespondenční hlasování, případně elektronické hlasování. Pouze na vlastním území volí kromě Čechů také Irové, Malťané a Slováci.

Volební lístky by měly být ve schránkách. Obálky jsou ale zvlášť objemné Volební lístky pak každé domácnosti měly dorazit přímo do schránky. Radnice je měly rozeslat nejpozději tři dny před začátkem voleb, tedy do 21. května. Některé radnice ale hlásily, že obálky nemohou doručit, protože jsou příliš objemné. Kdo lístky nedostal, může si je vyzvednout ve volební místnosti. Volební místnost: nutný je občanský průkaz nebo pas Samotná návštěva volební místnosti se nebude lišit od jiných voleb: Volič přijde, prokáže se volební komisi občanským průkazem či cestovním pasem, eventuálně též voličským průkazem, dostane volební obálku a případně i obálku s volebními lístky, pokud si ji nepřinese z domova. Za plentou potom vybere jeden volební lístek, který vloží do prázdné obálky. V eurovolbách je možné udělit až dva preferenční hlasy, takže na lístku lze zakroužkovat jednoho nebo dva kandidáty. Vybraný volební lístek v obálce je potom nutné vhodit do volební urny, druhou obálku s nepoužitými listy lze vyhodit do koše. Volby do Evropského parlamentu se od jiných voleb, které se v Česku konají, liší ještě tím, že nebude po uzavření volebních místností možné veřejně sledovat průběh sčítání hlasů. Komise sice hlasy sečtou, ale Český statistický úřad smí výsledky zveřejnit až poté, co se zavřou volební místnosti v celé Evropské unii. To se stane až v neděli večer – v Itálii se volí do 23 hodin.

Fakta Seznam politických stran a hnutí pro volby do Evropského parlamentu 2019 podle čísel Seznam politických stran a hnutí pro volby do Evropského parlamentu 2019 podle čísel 1 Klub angažovaných nestraníků

2 Strana nezávislosti České republiky

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

4 Národní socialisté

5 Občanská demokratická strana

6 ANO, vytrollíme europarlament

7 Česká strana sociálně demokratická

8 Romská demokratická strana

9 Komunistická strana Čech a Moravy

10 Dělnická strana sociální spravedlnosti - Za národní suverenitu!

11 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

12 ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO

13 Volte Pravý Blok www.cibulka.net

14 NE-VOLIM.CZ

15 Pro Česko

16 Vědci pro Českou republiku

17 PATRIOTI PRO NEUTRALITU

18 JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost

19 PRO Zdraví a Sport

20 Moravská a Slezská pirátská strana

21 Moravské zemské hnutí

22 Česká Suverenita

23 TVŮJ KANDIDÁT

24 HLAS

25 Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍ

26 STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09

27 Česká pirátská strana

28 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

30 ANO 2011

31 Agrární demokratická strana

32 Moravané

33 PRVNÍ REPUBLIKA

34 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

35 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

36 Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev

37 Evropa společně

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

39 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

40 Alternativa pro Českou republiku 2017

Po brexitu zbude 705 europoslanců, z toho 21 českých Ve volbách do Evropského parlamentu se bude vybírat 751 poslanců. Po vystoupení Spojeného království z Evropské unie se ale počet sníží na 705, část britských křesel zanikne bez náhrady, další si rozdělí některé členské země. Česka se to ale netýká, před brexitem i po něm bude mít 21 europoslanců. O tato křesla usiluje na 39 listinách celkem 844 kandidátů.

Eurovolby v Česku provází nízká volební účast. V roce 2004 přišlo 28 procent voličů, o pět let později podobný podíl a v roce 2014 byla účast dokonce jen osmnáctiprocentní. Tentokrát ale prezidenti členských států EU vyzvali všechny evropské občany, kteří jsou oprávněni hlasovat, aby se květnových voleb zúčastnili. „Jste to vy, evropští občané, kdo rozhodne, jakým směrem by se měla Evropská unie vydat,“ uvedli. Upozornili, že poslanci budou společně s Radou Evropské unie rozhodovat například o tom, které předpisy by měly v Evropě platit. Společné prohlášení prezidentů podpořila i česká hlava státu Miloš Zeman.