Zájem o voličské průkazy oproti minulým eurovolbám výrazně stoupl

V Plzni evidují 960 vydaných voličských průkazů. „Je to přibližně jedna čtvrtina oproti volbě prezidenta, ale zhruba o jednu třetinu více než v minulých volbách do Evropského parlamentu,“ upřesnil vedoucí Odboru správních činností magistrátu Plzně Roman Matoušek.

Lhůta pro osobní vyzvednutí voličského průkazu uplynula ve středu v 16 hodin. Elektronicky a poštou mohli lidé žádat o průkaz do minulého pátku. V předchozích volbách do Evropského parlamentu se dalo o průkaz žádat nejpozději do 15 dní před volbami, letos to bylo možné do tří dnů před otevřením voličských místností.