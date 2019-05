Úřady začínají vydávat voličské průkazy pro evropské volby. Kdo chce volit mimo bydliště, může ještě požádat

Češi, kteří chtějí ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat mimo své trvalé bydliště, musí požádat o voličský průkaz. Na úřad si pro něj mohou osobně přijít až do 22. května, písemně pak musí požádat do 17. května. Samotné volby se v Česku konají 24. a 25. května, výsledky však statistici zveřejní až v neděli 26. května večer, kdy se zavřou poslední volební místnosti v Evropě.