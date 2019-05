Češi si vyberou 21 nových europoslanců. Odpoledne se otevřou volební místnosti

V Česku začnou odpoledne volby do Evropského parlamentu. Své zástupce mohou voliči vybírat od 14 do 22 hodin a ještě v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky ale nebudou zveřejněny krátce po volbách, Český statistický úřad bude muset počkat do nedělního večera, kdy skončí hlasování ve všech zemích Evropské unie. Ve čtyřech obcích v Česku proběhnou souběžně s volbami také místní referenda.