Voda opadá, povodňová bdělost platí už jen v okolí dolního toku Moravy

V pátek dopoledne platil první povodňový stupeň také na několika místech na řekách Olše a Ostravice v Moravskoslezském kraji a voda dál klesá. Do normálu už se vrátily i rozvodněné toky na severovýchodě Česka. V minulých dnech přitom kvůli vydatnému dešti dosáhly například Bečva nebo Olše třetího stupně povodňové aktivity.

Ve Zlínském kraji už by během pátku pršet nemělo. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude převážně polojasno s nejvyššími odpoledními teplotami od 17 do 20 stupňů Celsia. V sobotu by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne místy s přeháňkami, ojediněle bouřkami.

V místech, kde pršelo, jsou zároveň téměř plné přehrady. Vodohospodáři regulují jejich přítok a odtok, aby nepřetekly a zároveň aby v nich zůstalo dost vody pro případné další období sucha. Vodu tak upouští z ochranných prostor přehrad třeba státní podnik Povodí Odry.