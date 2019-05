Frontex poprvé operuje mimo EU. Policisté včetně Čechů vyrazili na hranice Albánie

Frontex může při svém působení poskytovat technickou a operativní podporu. Konkrétně například pomůže při provádění kontrol na hraničních přechodech a při zabraňování neoprávněných vstupů na albánské území, což se týká především ilegální migrace.

Agentura sdělila, že na začátku operace do Albánie vyšle 50 svých příslušníků, 16 hlídkových vozů a jedno vozidlo s termovizí. Poskytlo je dvanáct členských zemí EU, mezi nimiž jsou vedle České republiky například i Francie, Německo, Polsko a Rakousko. Do prosince by se měl počet vyslaných policistů přiblížit stovce, uvedla policejní mluvčí Lenka Sikorová. Čeští strážci pořádku se budou v Albánii střídat co dva měsíce.

Ministr vnitra Jan Hamáček při dubnové návštěvě Tirany svému resortnímu kolegovi Sanderu Lleshajovi mimo jiné řekl, že v případě prudkého zhoršení situace s nelegálními vstupy migrantů na Balkáně je Česká republika připravena poslat do Albánie policisty i techniku.

Na ochranu evropských hranic je na Balkáně nasazeno více než šedesát českých policistů. Kromě Albánie působí v Řecku, Severní Makedonii a Srbsku, uvedla také Sikorová.

Počty lidí migrujících do EU v posledních čtyřech letech klesají. Za první třetinu letošního roku jich podle Mezinárodní organizace pro migraci bylo necelých 21 tisíc. Loni se do Evropy dostalo dostalo 144 tisíc, předloni 186 tisíc a o rok dříve 390 tisíc lidí.