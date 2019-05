„Postup je jasný.“ Hamáček očekává, že prezident rezignaci Staňka přijme

„Předpokládám, že není možné nutit ministra, aby byl ministrem. Ve chvíli, kdy se pan ministr rozhodl rezignovat, tak ten postup je naprosto jasný,“ řekl Hamáček a dodal: „Ve chvíli, kdy ministr sdělí prezidentovi prostřednictvím premiéra, že již nechce být ministrem, tak pan prezident, předpokládám, bude postupovat podle ústavy a jmenuje toho, koho mu premiér navrhne.“

Hamáček nechtěl říct, co bylo zlomovým okamžikem při rozhodování o působení ministra Staňka. Vadilo mu, že situace se neuklidňuje, že ministr není schopen spolupracovat s resortem ani s dalšími aktéry na něj navázanými. Nelíbily se mu ani některé mediální Staňkovy výstupy. „Poslední rozhovory pana ministra také nedopadly úplně nejlépe, takže jsme se dohodli, že toto bude to nejlepší řešení,“ poznamenal Hamáček k rezignaci.

Premiér Babiš pak na oficiální informaci od ČSSD, že chce vyměnit svého ministra kultury, čeká. O chystané vládní změně pak bude informovat prezidenta. Neví, zda Zeman rezignaci přijme, o Staňkovi s ním předtím nemluvil, řekl předseda vlády na okraj konference k 15 letům českého členství v EU.

Babiš uvedl, že ho Hamáček o chystané změně informoval v textové zprávě, o záležitosti spolu nemluvili. „Já to musím dostat samozřejmě na papíře, abych mohl konat a abych mohl informovat oficiálně pana prezidenta,“ řekl. Podle něj je rozhodnutí o obsazení pozice na sociální demokracii, stanovuje to koaliční smlouva. Jméno nového ministra očekává koncem května.

Onderka post nechce

Hamáček mezitím uvedl, že má okruh kandidátů na ministra kultury a s některými se sejde. Staňkův nástupce má podle něj stabilizovat resort a připravit výběr šéfů Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc (MUO). Šéf ČSSD je v současnosti v zahraničí, do Česka se vrací v pátek.

Ohledně toho, zda bude hledat ministra mezi známými tvářemi ČSSD, nebo by mohl překvapit jako v minulosti nominací nynějších ministrů Tomáše Petříčka a Jany Maláčové, nechtěl být Hamáček konkrétní: „Až budu mít jméno ministra, tak ho představím.“ Řekl, že je možné, že ve čtvrtek už půjde za Zemanem s návrhem jména nového ministra.

Mezi možnými adepty na funkci se zatím objevuje především jméno Kateřiny Kalistové, která je na ministerstvu kultury náměstkyní pro řízení sekce živého umění. Na dotazy, zda by o nabídce uvažovala a zda ji Hamáček oslovil, odpověděla ČTK v obou případech, že nikoliv.

Zájem o post striktně vyloučil statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. „Já byl jedním z těch, kdo byl proti vstupu do vlády, byl by to paradox, kdybych měl zájem o to v té vládě zasednout. Mě si mohou všechna média vyškrtnout,“ řekl ve středu České televizi.

Hamáček připomněl, že příští čtvrtek se kvůli situaci sejde s prezidentem. Zeman, který demise ministrů přijímá, se kromě Hamáčka setká také v úterý 28. května se Staňkem.

Vedení ČSSD příště zasedne v neděli 26. května předtím, než budou sociální demokraté v Lidovém domě společně očekávat výsledky voleb do Evropského parlamentu.