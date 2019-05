Unie není jen „má dáti – dal“, říká Petříček. Babiš akcentuje právě ekonomiku

Česko si patnáct let od vstupu do evropského společenství připomnělo začátkem května. Podle předsedy vlády Andreje Babiše patří mezi hlavní devízy příslušnosti k EU přístup na vnitřní trh, k evropským fondům a do schengenského prostoru.

Všechny tyto benefity ale současně kritizoval; vnitřní trh Unie je podle něj třeba zbavit byrokracie a protekcionismu, u Schengenu pak nevidí žádnou vizi pro další rozšíření o Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. Kritikou pak premiér nešetřil ani na adresu unijních fondů, jejichž určení je podle Babiše neefektivní.

„Chceme, aby každý stát mohl tyto prostředky rozdělovat podle domácích priorit, bez zbytečných kontrol. Proč nám vnucují různé své představy o tom, kam by měla ČR investovat? Nedostáváme peníze na to, co potřebujeme,“ tvrdí ministerský předseda.

Centralizační tendence Unii pak vyčetl i v souvislosti s ochranou životního prostředí, kde EU podle Babiše mechanicky prosazuje jednotnost. „Naše cesta (ochrany klimatu) musí respektovat naše přírodní a hospodářské podmínky. Byla by chyba kvůli klimatickým cílům podřezat naši hospodářskou prosperitu,“ prohlásil.