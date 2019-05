Za hranice vyráží na dovolenou stále více Čechů. Přibývá ale i ubytovaných v tuzemsku

Lidí, kteří vyrážejí na zahraniční dovolenou, každý rok přibývá. Dovolenou u moře si lidé často kupují přes internet. V režimu last minute bude ale nabídka menší, než loni. „V loňském roce jsme na last minute prodávali 70 až 80 tisíc zájezdů, v letošním roce předpokládáme, že to bude kolem 55 tisíc,“ uvedl generální ředitel cestovní kanceláře Čedok Jan Koláčný.