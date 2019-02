Brdy budou v létě plné turistických značek. Návštěvníkům se tak otevře i poslední třetina území

Dříve sem dopadala vystřelená munice, teď tu budou chodit turisti. V poslední neoznačené části bývalého brdského vojenského újezdu přibudou nové turistické značky. Areál tak bude celý kompletně označený. Klub českých turistů (KČT) opatří poslední třetinu území značkami nejpozději do 30. června. Mohl by to ale stihnout už během května. Jde například o trasy na nejvyšší vrchol Brdské vrchoviny Tok, vrch Jordán nebo Padrťské rybníky.